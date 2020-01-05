На общественное обсуждение вынесен проект указа «О ценах на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику, запасные части к ней», направленный на совершенствование порядка ценообразования на данный перечень медицинских товаров.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 8 по 20 января 2020 г.