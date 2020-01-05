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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДО 20 ЯНВАРЯ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ УКАЗА О ЦЕНАХ НА ЛЕКАРСТВА, ИЗДЕЛИЯ МЕДНАЗНАЧЕНИЯ И МЕДТЕХНИКУ, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К НЕЙ
14:43 08.01.2020
На общественное обсуждение вынесен проект указа «О ценах на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику, запасные части к ней», направленный на совершенствование порядка ценообразования на данный перечень медицинских товаров.
Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 8 по 20 января 2020 г.
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