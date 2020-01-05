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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ОБНОВИЛСЯ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ СЕМЕЙНЫМ КАПИТАЛОМ
12:53 08.01.2020
С 1 января изменен перечень документов для назначения семейного капитала и распоряжения, в том числе досрочно, его средствами.
Как прокомментировали ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, указом № 492 от 30 декабря 2019 года внесены изменения в перечень административных процедур госорганов и иных организаций по заявлениям граждан, утвержденный указом от 26 апреля 2010 года № 200.
Кроме того, определены документы, которые с 1 января этого года необходимы для принятия решения о досрочном распоряжении (отказе в нем) средствами семейного капитала. Их можно использовать на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья, погашение задолженности по кредитам, предоставленным на эти цели, и выплату процентов за пользование ими. Кроме того, на получение высшего образования I ступени, среднего специального образования в госучреждениях и платных медицинских услуг.
Для досрочного распоряжения средствами семейного капитала нужно обращаться в местные исполнительные и распорядительные органы по месту назначения семейного капитала или в соответствии с регистрацией по месту жительства (пребывания). Такое заявление рассматривается в течение месяца со дня подачи. После принятия данным органом решения с его копией и соответствующими документами гражданин обращается в любое подразделение ОАО «АСБ Беларусбанк», выполняющее операции по вкладам (депозитам) «Семейный капитал», для перечисления средств семейного капитала. Минимальный срок перечисления средств составляет 31 календарный день со дня обращения человека в указанный банк, максимальный — 41 календарный день.
Ознакомиться с перечнем документов, требующихся для назначения и распоряжения средствами семейного капитала, можно на сайте Минтруда и соцзащиты.
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