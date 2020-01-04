Новая редакция статьи 12.11 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающая меры ответственности за нарушения в сфере игорного бизнеса, вступает в силу 8 января.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, законом №276-З от 18.12.2019 «Об изменении кодексов» в статье 12.11 КоАП прописаны иные составы административных правонарушений, а также новые санкции за нарушение законодательства в сфере игорного бизнеса.

Новая редакция статьи 12.11 КоАП стала существенно короче предыдущей: вместо одиннадцати частей, она теперь будет содержать лишь шесть.

В то же время, перечень правонарушений в сфере игорного бизнеса, за которые предусмотрена административная ответственность, остался открытым. Часть шестая новой редакции статьи 12.11 КоАП определяет, что иные нарушения должностным или иным уполномоченным лицом организатора азартных игр требований законодательства в сфере игорного бизнеса влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.

Текст новой редакции статьи 12.11 КоАП опубликован на Национальном правовом интернет-портале.