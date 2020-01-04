Постановлением Совета министров и Национального банка № 1/1 от 3 января 2020 г. утверждена Стратегия повышения доверия к национальной валюте до 2035 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, стратегия направлена на формирование комплекса последовательных взаимосвязанных мер, способствующих повышению доверия населения и организаций к национальной валюте.

Усилия правительства и Нацбанка будут направлены на формирование бизнес-среды, основанной на верховенстве закона и правилах рыночной конкуренции, обеспечение защиты частной собственности и обеспечение равенства всех форм собственности, внедрение принципов и поведенческих норм, основанных на открытости и прозрачности процессов принятия и реализации государственной экономической политики, активных коммуникаций органов госуправления.

Ключевым вкладом денежно-кредитной политики в обеспечение устойчивого экономического роста будет являться обеспечение ценовой стабильности в стране.

К 2021 году планируется полностью реализовать меры по переходу на режим инфляционного таргетирования.

В ближайшие два-три года активизируется работа по существенному снижению уровня монополизма в экономике, будут полностью исключены региональные ограничения по движению товаров (услуг) внутри страны.

Продолжится работа по повышению устойчивости государственного долга, который преимущественно сформирован валютными обязательствами (около 97%). Предполагается реализовать стратегию по его ежегодному снижению за счет ограничения как связанных, так и несвязанных государственных заимствований. Ежегодный объем последних не будет превышать 75% от годовой потребности в погашении госдолга.

Развитие финансового рынка будет базироваться на актуализированной Стратегии развития финансового рынка Республики Беларусь.

Для фондирования экономики будут задействованы не только инструменты банковского кредитования, но и иные альтернативные источники финансирования, включая инструменты фондового рынка, рост потенциала страхового рынка, рынка небанковских финансовых и микрофинансовых организаций, инвестиционных фондов, фондов венчурного финансирования. Это позволит обеспечить диверсификацию источников финансирования на национальном финансовом рынке, снизить риски закредитованности населения и организаций.

В формировании долгосрочных источников финансирования в белорусских рублях ключевую роль сыграет развитие альтернативных форм сбережений, в том числе институтов коллективного инвестирования, а также стимулирование развития видов добровольного страхования, относящихся к страхованию жизни.

С 2020 года на постоянной основе будет осуществляться эмиссия государственных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте, с различными сроками обращения для различных категорий инвесторов. Это позволит сформировать ориентиры по доходности для других средне- и долгосрочных инструментов финансового рынка.

В реальном секторе экономики будут реализованы меры по оздоровлению госорганизаций. В основу реализуемых мер ляжет жесткая финансовая дисциплина в отношении экономически несостоятельных и неэффективных организаций. Планируется обеспечить своевременный вывод экономически несостоятельных организаций с рынка и передачу их активов более эффективным рыночным субъектам.

Для полного восстановления белорусским рублем функций средства сбережения и меры стоимости будет проводиться активная политика по ограничению функционала иностранной валюты на территории Беларуси.

При реализации государственной экономической политики будет реализован принцип отказа от использования иностранной валюты внутри страны. Все ставки налогов, арендной платы и тарифов (цен) государственных организаций будут устанавливаться в белорусских рублях.

В правила коммуникаций госорганов будет внедрен принцип, в соответствии с которым при оценке объемов денежных средств, связанных с экономикой Беларуси, суммы будут указываться в белорусских рублях.

В целях дальнейшего развития рынка хеджирования будут реализованы следующие меры: проведено совершенствование правового регулирования срочных сделок с производными финансовыми инструментами; принят и реализован план мероприятий по повышению качества корпоративного риск-менеджмента в государственных организациях; осуществлены меры по формированию на валютном рынке института маркет-мейкеров, готовых взять на себя позиции по покупке и продаже валюты с форвардными датами исполнения; повышена прозрачность ценообразования форвардного курса; принято решение о включении информации о механизмах хеджирования валютных рисков с использованием производных финансовых инструментов срочных сделок в локальные правовые акты субъектов хозяйствования, имущество которых находится в государственной собственности.

Также будет внедрен новый инфраструктурный институт – репозитарий, обеспечивающий сбор, систематизацию, анализ и прозрачность информации о сделках, совершаемых на неорганизованном рынке с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

Конечными индикаторами успешности реализации настоящей Стратегии должно стать приближение доли национальной валюты в широкой денежной массе и в требованиях банков и открытого акционерного общества ”Банк развития Республики Беларусь“ к экономике к 80%.

При этом важным будет являться нахождение инфляции в рамках целевого ориентира на протяжении всего периода реализации настоящей стратегии. Это будет свидетельствовать о восстановлении белорусским рублем своего функционала, в том числе полноценного выполнения функций средства обращения, средства платежа, средства сбережения и меры стоимости.