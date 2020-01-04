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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


СОВМИН УТВЕРДИЛ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ НА 2020 ГОД
18:06 04.01.2020

Правительство утвердило план действий для развития экономики Беларуси на 2020 год. Это предусмотрено постановлением Совета министров №921 от 27 декабря 2019 г., опубликованным сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, для повышения эффективности госсектора Минэкономики до 1 мая подготовит проект закона «О государственных организациях и хозяйственных обществах с участием государства».

Планируется пилотный проект по передаче проблемной задолженности 2-3 организаций промышленности в ОАО «Агентство по управлению активами».

Правительство подготовит предложения об изменении законодательства об уголовной и административной ответственности. Они будут касаться перевода отдельных преступлений в дела частного обвинения, минимизации заключения под стражу до приговора за экономические преступления.

Для создания благоприятных условий для инвесторов планируется усовершенствовать инвестиционное законодательство, разработать стратегию привлечения ПИИ до 2025 года, сформировать инфраструктурный план развития Беларуси до 2025 года. Инвестиционное законодательство намерены скорректировать, чтобы закрепить допгарантии защиты прав инвесторов, создать особый правовой режим по заключению и реализации специальных инвестдоговоров, запретить пересмотр приватизационных сделок (по истечении 3 лет).

План правительства также предусматривает расширение самостоятельности руководителей организаций и местных властей. Для подготовки предложений о совершенствовании системы поддержки развития территорий будет создана межведомственная рабочая группа. До 1 августа в каждом регионе сформируют портфель инвестиционных проектов на 2021-2025 годы.

Минтруда, Минэкономики и Минфину поручено до 1 апреля подготовить предложения о повышении размеров соцвыплат для безработных граждан, проживающих на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда, и безработных граждан старше 50 лет.
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