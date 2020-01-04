ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УТВЕРЖДЕНА СРЕДНЕСРОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ДО 2022 ГОДА
16:10 04.01.2020

Постановлением Совета министров № 3 от 3 января 2020 года утверждена среднесрочная финансовая программа республиканского бюджета на 2020-2022 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, программа определяет основные параметры экономического развития и важнейшие денежно-кредитные показатели Беларуси, лимит государственного долга, основные параметры республиканского бюджета и предельные объемы расходов республиканского бюджета по государственным программам на 2020 год (без учета средств республиканского централизованного инновационного фонда на 2020 год).

Программой заложены объемы валового внутреннего продукта (ВВП) на 2020 год – Br141 млрд 874,7 млн, на 2021 год - Br151 млрд 771,7 млн, на 2022 год - Br162 млрд 242 млн. Темпы роста ВВП предусмотрены на уровне 101,9% в 2020 году, 101,4% - в 2021-м и 102,1% в 2022-м. Планируется, что размер ставки рефинансирования (в среднем за год) составит 9,5% в 2020 году, 9,25 – 10% в 2021-м, 8,5 – 9,75% в 2022-м.

Наибольший объем финансирования по государственным программам и подпрограммам в 2020 году предполагается направить в сферы здравоохранения и образования (госпрограмма "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" - Br1 493 млн, программа "Образование и молодежная политика" - Br1 103 млн).

Документом установлено, что реализация финансовой программы должна осуществляться с учетом следующих мер бюджетно-налоговой политики: обеспечение устойчивости и сбалансированности республиканского и местных бюджетов в пределах имеющихся доходов и источников финансирования дефицита (размера профицита) бюджета;

налоговая нагрузка на экономику Республики Беларусь на уровне, не превышающем 26% от валового внутреннего продукта; сохранение нормативов отчислений от республиканских налогов в бюджеты всех уровней, если иное не установлено законодательными актами; финансирование платежей по обслуживанию государственного долга за счет доходов республиканского бюджета; финансирование не менее 25% ежегодной потребности в погашении государственного долга за счет недолговых источников.

Предусмотрено сохранение социальной направленности бюджетных расходов, а также обеспечение в 2020 году снижения объемов бюджетного участия во всех видах государственной поддержки реального сектора экономики не менее чем на 10%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.01.2020
валюта курс
EUR 2.3568
USD 2.1098
RUB 3.3995
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3568 +0.0026
USD 2.1098 0
RUB 3.3995 -0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3530 2.3590
USD 2.1100 2.1170
RUB 3.3870 3.3990
подробнее

Конвертация в банках
на 04.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1120 1.1170
EUR/RUB 69.3100 69.7000
USD/RUB 62.2000 62.7500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте