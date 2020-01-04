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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ НАКЛАДНЫХ

15:21 04.01.2020 Правительство Беларуси постановлением № 940 от 30 декабря 2019 года утвердило механизм использования электронных накладных. Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, утверждены требования к провайдерам электронного обмена данными (Electronic Data Interchange (EDI), а также требования к самими электронным накладным, в том числе в части сведений и реквизитов.