В Беларуси до 1 апреля 2020 года продлен мораторий на установку кассовых аппаратов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, с 18 декабря 2019 года в автоматизированной информационной системе контроля кассового оборудования (АИС ККО) реализованы отчет «Продажи по платежным документам за период в разрезе КО (детализация по датам)» (выручка по данным чеков) и отчет «Продажи по данным Z-отчетов в разрезе КО (детализация по датам)» (отчеты 34 и 35), которые доступны для их использования и проведения в январе-марте 2020 г. тестирования.

В отчете «Продажи по платежным документам за период в разрезе КО (детализация по датам)» (выручка по данным чеков) реализована графа «Сумма авансовых платежей (сертификаты)». Отражение сумм авансовых платежей, например, при продаже подарочных сертификатов, возможно при настройке центрами технического обслуживания и ремонта кассовых суммирующих аппаратов (ЦТО) в кассовых суммирующих аппаратах соответствующей идентификации для чеков продаж подарочных сертификатов (средств иного авансового платежа). Торговым (иным) организациям, которые используют в своей деятельности подарочные сертификаты и иные авансовые платежи, необходимо обратиться в ЦТО по настройке в используемых кассовых аппаратах соответствующей идентификации по продаже подарочного сертификата, приему иного авансового платежа.

С учетом проведения тестирования в январе-марте 2020 г. новых отчетов, предоставления возможности субъектам хозяйствования настроить кассовое оборудование для учета авансовых платежей в СККО, до 1 апреля 2020 г. продлевается мораторий:

по исполнению субъектами хозяйствования пункта 8 Положения о порядке использования кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и приема наличных денежных средств, денежных средств в случае осуществления расчетов в безналичной форме посредством банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр, утвержденного постановлением Совета министров и Национального банка Беларуси №924/16 от 06.07.2011;

по проведению камерального контроля сведений, содержащихся в АИС ККО и налоговых декларациях.

Таким образом, субъекты хозяйствования по 31 марта 2020 г. могут не направлять в РУП ИИЦ информацию, предусмотренную в пункте 8 Положения №924/16.

С учетом изложенных выше обстоятельств налоговыми органами в период по 31 марта 2020 г. при осуществлении камерального контроля в соответствии со статьей 73 Налогового кодекса Беларуси в части полноты отражения субъектами хозяйствования выручки не будут приниматься к анализу данные, содержащиеся в АИС ККО.