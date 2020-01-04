Александр Лукашенко подписал указ № 504 «О курсовых разницах».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, организациям предоставлено право самостоятельно выбирать период включения курсовых разниц в состав внереализационных доходов и (или) расходов для целей налогообложения: ежеквартально или по итогам года.

«Указ позволит организациям осуществлять более эффективное финансирование текущей хозяйственной деятельности», - говорится в комментарии к документу.