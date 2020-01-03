Постановлением Совета министров № 956 от 31 декабря 2019 года определен срок отработки денежных средств, получаемых ОАО «Строительно-монтажный трест № 8» в виде целевого аванса на приобретение цемента для возведения объекта «Автомобильная дорога М-3 Минск – Витебск, км 8,6 – км 87,950». IV очередь – Обход населенного пункта Плещеницы, км 56,0 – км 64,0“ за счет кредита ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, отработать целевой аванс в сумме 3 млн. рублей необходимо в течение восьми месяцев с даты получения средств.

Постановление принято в целях своевременного возведения объекта.