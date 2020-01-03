Постановлением Совета министров № 958 от 31декабря 2020 года утвержден порядок распределения тарифной квоты на ввоз отдельных видов длиннозерного риса в 2020 году.

Министерству антимонопольного регулирования и торговли поручено до 10 февраля 2020 года распределить 100% тарифной квоты на ввоз в 2020 году отдельных видов риса длиннозерного, происходящего из Вьетнама, ввозимого на территорию Беларуси и помещаемого под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, между участниками внешнеторговой деятельности пропорционально ввезенным ими объемам в 2017-2019 годах. Кроме того, необходимо перераспределить невостребованную по результатам первого полугодия 2020 года часть объема тарифной квоты на основании заявлений участников внешнеторговой деятельности.

Наряду с этим МАРТ проинформирует участников внешнеторговой деятельности об итогах распределения тарифной квоты путем размещения сообщения на официальном сайте министерства, осуществит выдачу участникам внешнеторговой деятельности лицензий на ввоз на территорию Беларуси длиннозерного риса, а также направит в Государственный таможенный комитет в электронном виде информацию о выделенных частях тарифной квоты.

Государственному таможенному комитету, в свою очередь, поручено до 1 февраля 2020 г. представить в МАРТ информацию о ввезенных в 2017-2019 годах, подпадающего под действие тарифной квоты, в натуральном и стоимостном выражении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, постановление вступает в силу после его официального опубликования.