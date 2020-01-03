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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИЛО ТАКСОВУЮ СТОИМОСТЬ НА ДРЕВЕСИНУ НА КОРНЮ
11:02 04.01.2020

Постановлением Совета министров № 954 от 31 декабря 2019 г. определена таксовая стоимость на древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню, в 2020 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, такса первого разряда за 1 плотный куб. м крупной деловой древесины без коры для сосны и лиственницы составляет Br23,12, березы (кроме березы карельской) – Br7,64, дуба, ясеня и клена – Br79,92.

Таксы – своеобразная плата за выращивание древесины. Они предназначены для возмещения затрат лесного хозяйства на воспроизводство, охрану и защиту лесов. Стоимость древесины, отпускаемой на корню, определяется согласно размеру такс (с 1-го по 5-й разряд) в зависимости от категории качества (крупная, средняя, мелкая, дровяная), а также пород (сосна, ель, береза, дуб, ольха серая).
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