Совет министров включил в состав концерна «Беллегпром» общество с ограниченной ответственностью «Мануфактура Пралеска». Об этом говорится в постановлении правительства № 964 от 31 декабря 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, при этом из состава концерна исключены общество с ограниченной ответственностью «Трикотажная фабрика «Ареола», закрытые акционерные общества «Фабрика головных уборов «Людмила» и «Торговый Дом «Луч-М», открытые акционерные общества «Верас», «Мотекс», «Бобруйская обувная фабрика» и «Кожевник».

Документ вступает в силу после его официального опубликования.