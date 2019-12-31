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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОТДЕЛЬНЫЕ НОТАРИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНИЛИСЬ С 1 ЯНВАРЯ
15:40 03.01.2020
C 1 января 2020 г. вступило в силу постановление Совета министров от 5 декабря 2019 г. № 840, которым изменены отдельные нотариальные тарифы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, постановлением № 840 расширен перечень льгот в отношении отдельных субъектов.
В частности, с 1 января 2020 г. лица, которым назначена пенсия в Беларуси, инвалиды I и II группы освобождаются от уплаты нотариального тарифа в размере 50% за удостоверение соглашений (договоров) слияния изолированных помещений, машино-мест в одно изолированное помещение, машино-место.
Также предусмотрено сохранение льготы по уплате нотариального тарифу в случае, если за совершением нотариального действия от имени лица, являющегося инвалидом или участником Великой Отечественной войны, обращается представитель такого лица.
Постановлением № 840 уточнен порядок возврата плательщику полностью или частично уплаченного тарифа на услуги технического характера, оказываемые нотариальными архивами.
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