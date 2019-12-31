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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДО 1 МАЯ 2020 ГОДА В БЕЛАРУСИ БУДЕТ СОЗДАН ГОСФАРМНАДЗОР
13:57 03.01.2020
Министерству здравоохранения поручено создать Государственный фармацевтический надзор в сфере обращения лекарственных средств – «Госфармнадзор». Об этом говорится в указе № 499 от 31 декабря.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, структура должна быть создана до 1 мая 2020 года.
Решение о ее создании принято в целях обеспечения защиты здоровья населения, гарантии качества и безопасности лекарственных средств, совершенствования лекарственного обеспечения и государственного регулирования обращения лекарственных средств.
«Госфармнадзор» будет находиться в подчинении Министерства здравоохранения, а финансироваться за счет отчислений аптечных сетей. В их числе РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», РУП «Белфармация», областные предприятия «Фармация».
Основными задачами учреждения будут предотвращение поступления в обращение и своевременное изъятие из обращения некачественных, фальсифицированных лекарств и лекарств с истекшим сроком годности, а также предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства об обращении лекарственных средств.
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