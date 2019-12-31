С целью обеспечения эффективной финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство алкогольной продукции крепостью свыше 28%, ввиду планируемого изменения ставок акцизов в 2020 году принято постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 31 декабря 2019 г. № 100 «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 2 октября 2017 г. № 52».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, предельная минимальная отпускная цена на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья (с учетом акциза) на условиях франко-отправления (без налога на добавленную стоимость) установлена в размере 71,73 рубля за декалитр безводного спирта;

предельные минимальные цены на алкогольные напитки крепостью свыше 28%, производимые и (или) реализуемые на территории Беларуси, установлены на уровне за 0,5 литра алкогольного напитка крепостью 40%: отпускная цена на условиях франко-отправления (без налога на добавленную стоимость) – 4,89 рубля; розничная цена (с налогом на добавленную стоимость) – 6,47 рубля.

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 31 декабря 2019 г. № 101 предусмотрено установление предельной минимальной отпускной цены на вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии в размере 2,99 рубля за 0,7 литра крепостью 18% (без налога на добавленную стоимость) на условиях франко-отправления.

Указанные постановления вступают в силу после официального опубликования.