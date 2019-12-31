|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.01.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ВВОДИТСЯ ВРЕМЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА САХАР
10:50 03.01.2020
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси постановлением №99 от 30 декабря 2019 года вводит временное государственное регулирование цен на сахар белый кристаллический путем установления предельных минимальных цен и предельной максимальной торговой надбавки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, предельная цена на сахар устанавливается на уровне средней сложившейся на рынке.
Нормы постановления не распространяются на отношения, связанные с реализацией сахара белого кристаллического по договорам государственной закупки.
Регулирование цен вводится с 1 января 2020 года и действует в течение 60 дней.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.12.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 31.12.2019
Курсы в банках
на 03.01.2020
Конвертация в банках
на 03.01.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте