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С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА В БЕЛАРУСИ РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТОВАРОВ

10:11 03.01.2020 Постановлением Совета министров № 852 от 11 декабря 2019 г. внесены изменения в перечень инновационных товаров Беларуси, утвержденный постановлением Совмина N 1042 от 5 декабря 2013 г. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Гродненской области, в соответствии с постановлением с 1 января 2020 года по содержащимся в указанном перечне инновационным товарам и продукции организации вправе воспользоваться льготой по налогу на прибыль, предусмотренную пунктом 7 статьи 181 Налогового кодекса Республики Беларусь.