Постановлением Совета министров № 935 от 28 декабря 2019 года в целях обеспечения отечественных производителей необходимыми объемами сырья установлен заказ на поставку (заготовку, сдачу) в 2020 году отходов бумаги, картона и стекла для республиканских государственных нужд.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, всего в Беларуси планируется заготовить 115,8 тыс. т отходов стекла и 251,2 тыс. т отходов бумаги и картона.

Самые большие объемы отходов бумаги и картона предполагается собрать в Минске - 82 тыс. т. Гомельская область должна заготовить 33 тыс. т, Брестская - 30 тыс. т, Могилевская 28,5 тыс. т, Гродненская - 28,2 тыс. т, Минская - 25 тыс. т, Витебская – 24,5 тыс. т.

Объемы поставки (сдачи) на переработку отходов стекла в Минске должны составить 22 тыс. т, Минской области - 18 тыс. т, Брестской - 16,7 тыс. т, Гомельской - 16 тыс. т, Могилевской - 16 тыс. т, Витебской - 14 тыс. т, Гродненской - 13,1 тыс. т.

Государственными заказчиками по поставке (заготовке, сдаче) для республиканских государственных нужд отходов бумаги и картона определены концерн "Беллесбумпром" и входящие в его состав организации, специализирующиеся на производстве картонно-бумажной продукции, а также УП "Бумажная фабрика"; по поставке (заготовке, сдаче) стекла - ОАО "Белресурсы", ОАО "Гродненский стеклозавод", а также ООО "Ведатранзит", СООО "Стеклосфера" и ПУП "Белстеклопром".

Министерству жилищно-коммунального хозяйства поручено обеспечить координацию работы облисполкомов, Минского горисполкома и государственных заказчиков по выполнению государственного заказа.