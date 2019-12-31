|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.01.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАГОТОВИТЬ В 2020 ГОДУ 115,8 ТЫС. ТОНН ОТХОДОВ СТЕКЛА И 251,2 ТЫС. ТОНН МАКУЛАТУРЫ
09:25 03.01.2020
Постановлением Совета министров № 935 от 28 декабря 2019 года в целях обеспечения отечественных производителей необходимыми объемами сырья установлен заказ на поставку (заготовку, сдачу) в 2020 году отходов бумаги, картона и стекла для республиканских государственных нужд.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, всего в Беларуси планируется заготовить 115,8 тыс. т отходов стекла и 251,2 тыс. т отходов бумаги и картона.
Самые большие объемы отходов бумаги и картона предполагается собрать в Минске - 82 тыс. т. Гомельская область должна заготовить 33 тыс. т, Брестская - 30 тыс. т, Могилевская 28,5 тыс. т, Гродненская - 28,2 тыс. т, Минская - 25 тыс. т, Витебская – 24,5 тыс. т.
Объемы поставки (сдачи) на переработку отходов стекла в Минске должны составить 22 тыс. т, Минской области - 18 тыс. т, Брестской - 16,7 тыс. т, Гомельской - 16 тыс. т, Могилевской - 16 тыс. т, Витебской - 14 тыс. т, Гродненской - 13,1 тыс. т.
Государственными заказчиками по поставке (заготовке, сдаче) для республиканских государственных нужд отходов бумаги и картона определены концерн "Беллесбумпром" и входящие в его состав организации, специализирующиеся на производстве картонно-бумажной продукции, а также УП "Бумажная фабрика"; по поставке (заготовке, сдаче) стекла - ОАО "Белресурсы", ОАО "Гродненский стеклозавод", а также ООО "Ведатранзит", СООО "Стеклосфера" и ПУП "Белстеклопром".
Министерству жилищно-коммунального хозяйства поручено обеспечить координацию работы облисполкомов, Минского горисполкома и государственных заказчиков по выполнению государственного заказа.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.12.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 31.12.2019
Курсы в банках
на 31.12.2019
Конвертация в банках
на 31.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте