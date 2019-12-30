ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.12.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ УПРОЩАЕТСЯ РЯД АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
12:59 31.12.2019

Александр Лукашенко 30 декабря подписал указ №492, которым комплексно корректируется перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлению граждан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, так, отменяется необходимость оформления талона к водительскому удостоверению и сертификата о прохождении государственного техосмотра транспортных средств, регламентируется процедура выдачи международного водительского удостоверения.

Сокращаются сроки выполнения процедур, связанных с постановкой на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также определяется бессрочный срок действия решения о признании жилого помещения не соответствующим установленным санитарным и техническим требованиям (сейчас он составляет шесть месяцев).

Указ упрощает порядок постановки граждан на консульский учет, предусматривается отказ от взимания платы за регистрацию временно пребывающих в Беларуси иностранцев в случае обращения за такой регистрацией через единый портал электронных услуг.

Закрепляется правомерность предоставления копии паспорта вместо оригинала при обращении в налоговые органы за осуществлением ряда административных процедур. Это позволит гражданам подавать заявления в электронном и письменном виде без личного посещения налоговых органов.

С целью соблюдения тайны усыновления вместо копии решения суда об усыновлении можно будет предоставить выписку из такого документа.

Кроме того, вводятся новые административные процедуры, необходимые для реализации гражданами своих прав, исключаются процедуры, утратившие свою актуальность, например, по выдаче решений о приватизации жилых помещений.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.12.2019
валюта курс
EUR 2.3524
USD 2.1036
RUB 3.4043
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3524 +0.0091
USD 2.1036 -0.0029
RUB 3.4043 +0.0058
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3580 2.3670
USD 2.1070 2.1140
RUB 3.3770 3.3990
подробнее

Конвертация в банках
на 31.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1160 1.1200
EUR/RUB 69.5000 70.0000
USD/RUB 62.2000 62.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте