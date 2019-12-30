Александр Лукашенко 30 декабря подписал указ №492, которым комплексно корректируется перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлению граждан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, так, отменяется необходимость оформления талона к водительскому удостоверению и сертификата о прохождении государственного техосмотра транспортных средств, регламентируется процедура выдачи международного водительского удостоверения.

Сокращаются сроки выполнения процедур, связанных с постановкой на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также определяется бессрочный срок действия решения о признании жилого помещения не соответствующим установленным санитарным и техническим требованиям (сейчас он составляет шесть месяцев).

Указ упрощает порядок постановки граждан на консульский учет, предусматривается отказ от взимания платы за регистрацию временно пребывающих в Беларуси иностранцев в случае обращения за такой регистрацией через единый портал электронных услуг.

Закрепляется правомерность предоставления копии паспорта вместо оригинала при обращении в налоговые органы за осуществлением ряда административных процедур. Это позволит гражданам подавать заявления в электронном и письменном виде без личного посещения налоговых органов.

С целью соблюдения тайны усыновления вместо копии решения суда об усыновлении можно будет предоставить выписку из такого документа.

Кроме того, вводятся новые административные процедуры, необходимые для реализации гражданами своих прав, исключаются процедуры, утратившие свою актуальность, например, по выдаче решений о приватизации жилых помещений.