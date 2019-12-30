ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.12.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ТАРИФЫ НА ЖКУ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ БУДУТ ПОВЫШАТЬСЯ В ДВА ЭТАПА
10:15 31.12.2019

Александр Лукашенко 30 декабря подписал указ №490 «Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2020 год».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, жилищно-коммунальные платежи для населения в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг повысятся в пределах пяти долларов.

Тарифы будут повышаться в два этапа. С 1 января (суммарно на $3,5) поднимутся тарифы на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капитальному ремонту, обращению с твердыми коммунальными отходами, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию.

С 1 июня, после завершения отопительного сезона, увеличится тариф на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения (на $1,5).

Тарифы на техническое обслуживание жилых домов и запорно-переговорных устройств сохраняются на уровне 2019 года.

В условиях роста жилищно-коммунальных платежей государство продолжит поддерживать население через предоставление безналичных жилищных субсидий. Они полагаются гражданам и семьям при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% в сельской местности.

За январь-октябрь 2019 года безналичные жилищные субсидии получили 21,6 тыс. семей на сумму более 1,1 млн руб.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.12.2019
валюта курс
EUR 2.3524
USD 2.1036
RUB 3.4043
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3524 +0.0091
USD 2.1036 -0.0029
RUB 3.4043 +0.0058
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3520 2.3600
USD 2.1060 2.1130
RUB 3.3750 3.3990
подробнее

Конвертация в банках
на 31.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1150 1.1200
EUR/RUB 69.3000 70.1000
USD/RUB 62.1000 62.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте