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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ТАРИФЫ НА ЖКУ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ БУДУТ ПОВЫШАТЬСЯ В ДВА ЭТАПА
10:15 31.12.2019
Александр Лукашенко 30 декабря подписал указ №490 «Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2020 год».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, жилищно-коммунальные платежи для населения в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг повысятся в пределах пяти долларов.
Тарифы будут повышаться в два этапа. С 1 января (суммарно на $3,5) поднимутся тарифы на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капитальному ремонту, обращению с твердыми коммунальными отходами, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию.
С 1 июня, после завершения отопительного сезона, увеличится тариф на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения (на $1,5).
Тарифы на техническое обслуживание жилых домов и запорно-переговорных устройств сохраняются на уровне 2019 года.
В условиях роста жилищно-коммунальных платежей государство продолжит поддерживать население через предоставление безналичных жилищных субсидий. Они полагаются гражданам и семьям при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% в сельской местности.
За январь-октябрь 2019 года безналичные жилищные субсидии получили 21,6 тыс. семей на сумму более 1,1 млн руб.
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