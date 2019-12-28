Закон №274-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об охране труда» принят 18 декабря и вступает в силу с 28 июня 2020 г. Министерство труда и социальной защиты прокомментировало внесенные новшества.

Для республиканских органов государственного управления и местных исполнительных и распорядительных органов:

разрабатывают и обеспечивают функционирование отраслевых и территориальных систем управления охраной труда.

Законом установлены обязанности указанных органов по разработке и обеспечению функционирования отраслевых и территориальных систем управления охраной труда. В настоящее время статья 17 закона «Об охране труда» возлагает обязанности на нанимателя по разработке, внедрению и поддержанию функционирования системы управления охраной труда, обеспечивающей идентификацию опасностей, оценку профессиональных рисков, определение мер управления профессиональными рисками и анализ их результативности, разработке и реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

Практика работы показывает, что разработку и внедрение систем управления охраной труда целесообразно осуществлять не только на уровне организации, но и на уровне отраслей и территорий. Такие системы позволяют скоординировать взаимодействие по вопросам охраны труда вышестоящего органа с подчиненными организациями.

управление деятельностью подчиненных организаций по вопросам охраны труда.

С учетом отмены указом №376 от 16 октября 2017 г. «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности» института ведомственного контроля, Законом предусмотрено, что республиканские органы государственного управления, местные исполнительные и распорядительные органы осуществляют управление деятельностью подчиненных организаций по вопросам охраны труда посредством реализации полномочий собственника с анализом эффективности работы подчиненных организаций в области охраны труда и выработкой предложений по ее повышению.

Для нанимателей:

назначение должностных лиц, ответственных за организацию охраны труда и осуществление контроля за соблюдением работниками требований по охране труда в организации и структурных подразделениях, а также при выполнении отдельных видов работ.

Законом закрепляется сложившаяся практика, согласно которой при проведении работ, эксплуатации оборудования наниматель назначает лиц, ответственных за организацию и безопасное производство работ. Так, обязанности нанимателя дополнены нормой, предусматривающей назначение должностных лиц, ответственных не только за организацию охраны труда, но и осуществление контроля за соблюдением работниками требований по охране труда в организации и структурных подразделениях, а также при выполнении отдельных видов работ.

предоставление по запросу контролирующих (надзорных) органов информации и (или) документов, ведение которых предусмотрено законодательством об охране труда, или сообщать об их отсутствии.

В целях создания условий для объективного и всестороннего рассмотрения обращений граждан и юридических лиц по вопросам охраны труда без проведения проверки Законом устанавливается обязанность нанимателя предоставить по запросу контролирующих (надзорных) органов информацию и (или) документы, ведение которых предусмотрено законодательством об охране труда, или сообщать об их отсутствии.

компенсация затрат за проведение предварительного обязательного медицинского осмотра поступающих на работу.

Законом установлено, что расходы по проведению медицинских осмотров работников, а также лиц, принимаемых на работу, несет наниматель. В случае оплаты лицом, поступающим на работу, предварительного обязательного медицинского осмотра затраты на его проведение компенсируются нанимателем после приема на работу.

Для работающих:

отказ работающего по гражданско-правовому договору в местах, предоставленных работодателем, от выполнения работы (оказания услуги) в случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья.

Законом конкретизированы действия работающего по гражданско-правовому договору в местах, предоставленных работодателем, при реализации им права на отказ от выполнения работы (оказания услуги) в случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья. Так, при отказе от по указанным основаниям работающий по гражданско-правовому договору обязан незамедлительно письменно сообщить работодателю о мотивах такого отказа.

возможность досудебного рассмотрения разногласий по вопросам расследования несчастных случаев на производстве.

В статье 32 закона закреплена возможность досудебного рассмотрения разногласий по вопросам расследования несчастных случаев на производстве. В случае отказа работодателя в проведении расследования несчастного случая на производстве, в составлении акта о несчастном случае на производстве или несоответствия изложенных в таком акте обстоятельств несчастного случая фактическим обстоятельствам работающий, получивший производственную травму, вправе будет обратиться в Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси, его обособленные территориальные подразделения или напрямую в суд.

Определены права и обязанности нанимателей и работников-надомников и домашних работников по вопросам охраны труда.

Закон дополнен двумя новыми статьями «Охрана труда работников-надомников» - статья 161 и «Охрана труда домашних работников» - статья 162. В указанных статьях закрепляются особенности организации охраны труда указанных категорий работников.

Закон дополнен рядом терминов «наряд-допуск на выполнение работ с повышенной опасностью», «работы с повышенной опасностью», «правила по охране труда», «система управления охраной труда» и раскрыто их понятие в целях единообразного применения в нормативных правовых и технических нормативных правовых актах.

«Принятие закона будет способствовать дальнейшему осуществлению профилактических мер по сокращению производственного травматизма, предупреждению профессиональной заболеваемости, обеспечению безопасных условий труда и социальной защищенности работающих, обеспечению конституционного права граждан на здоровые и безопасные условия труда», – отметили в Минтруда.