Постановлением Совета министров Беларуси №911 от 24.12.2019 г. утверждена программа статистических работ на 2020 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, программа разработана в целях обеспечения своевременного представления государственным органам актуальной, своевременной и объективной официальной статистической информации.

Документ представляет собой перечень государственных статистических наблюдений и официальной статистической информации, формируемой органами государственной статистики и государственными организациями, уполномоченными на ведение государственной статистики, и предусматривает информационное обеспечение выполнения прогнозов социально-экономического развития Беларуси, законов, нормативных правовых актов главы государства, постановлений правительства, а также обеспечение информационных потребностей в официальной статистической информации субъектов хозяйствования, СМИ, научных учреждений, межгосударственных органов, международных организаций, статистических органов иностранных государств, физических лиц.

Статистические издания, подготавливаемые органами государственной статистики, предусмотренные настоящей программой, представляются на бесплатной основе в пределах выделенных средств из республиканского бюджета. Дополнительные экземпляры на бумажном носителе представляются на платной основе.

Тиражирование статистических изданий осуществляют государственные организации, подчиненные Национальному статистическому комитету.