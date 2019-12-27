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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, НА КОТОРЫЕ НЕ ДЕЙСТВУЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЗАКУПКАХ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
15:50 27.12.2019

В Беларуси расширен перечень товаров, на которые не распространяется законодательство о закупках за счет собственных средств. Это предусмотрено постановлением Совета министров №889 от 24 декабря 2019 года, опубликованным сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, в перечень включены два пункта. В частности, речь идет о закупках ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» для собственных нужд аминокислот и иных компонентов для производства кормов для животных при условии осуществления этих закупок у производителей или их сбытовых организаций (официальных торговых представителей), за исключением случаев, когда такие закупки экономически нецелесообразны или невозможны.

Также действие законодательства не будет распространяться на закупки организациями агропромышленного комплекса у ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» произведенных им аминокислот и иных компонентов для производства кормов для животных по ценам ниже справочных максимальных цен, предоставляемых рабочей группой, созданной в соответствии с распоряжением премьер-министра Беларуси №63р от 19 июня 2009 г.

Министерству сельского хозяйства и продовольствия поручено совместно с заинтересованными принять меры по реализации настоящего постановления.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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