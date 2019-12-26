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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УПРОЩАЕТСЯ ПРОЦЕДУРА ИЗЪЯТИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
12:31 27.12.2019
Александр Лукашенко 26 декабря подписал указ №485 «О совершенствовании земельных отношений и рассмотрения обращений граждан и юридических лиц».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, коммунальные унитарные предприятия по капитальному строительству и иные государственные организации (с долей государства более 50%) получили право возводить кварталы индивидуальной застройки на предоставленных без проведения аукционов земельных участках. Они смогут делать это как за счет собственных ресурсов, так и с привлечением денежных средств граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.
При привлечении денежных средств граждан одноквартирные (блокированные) жилые дома будут возводиться по законодательству о долевом строительстве.
Указ упрощает процедуру изъятия и предоставления земельных участков при перераспределении (ротации) земель между сельскохозяйственными и лесохозяйственными организациями. Проект отвода земельного участка в этих целях будут разрабатывать подразделения землеустройства районных исполкомов. При этом исключена необходимость установления фиксированной границы земельного участка на местности.
В соответствии с документом извещения о проведении аукционов по продаже государственного имущества будут размещаться на официальных сайтах Государственного комитета по имуществу, облисполкомов и Минского горисполкома. Эта информация дополнительно должна публиковаться в печатных средствах массовой информации, определенных правительством, облисполкомами и Минским горисполкомом.
Также в указе излагается перечень государственных органов, иных организаций, ответственных за рассмотрение обращений по существу в отдельных сферах жизнедеятельности населения. Местные исполнительные и распорядительные органы уполномочены рассматривать ряд актуальных категорий обращений: о деятельности гаражно-строительных, дачных кооперативов, садоводческих товариществ, а также антикризисных управляющих (совместно с Министерством экономики).
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