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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЛУКАШЕНКО УТВЕРДИЛ ПЛАН ПОДГОТОВКИ ЗАКОНОПРОЕКТОВ НА 2020 ГОД
09:42 27.12.2019
Александр Лукашенко подписал указ №482, которым утвержден план подготовки законопроектов на 2020 год.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, основными критериями при формировании плана стали реальная потребность общества в урегулировании соответствующих отношений, приоритетность их правовой регламентации с учетом действующего законодательства. Особое внимание уделялось соблюдению требований системности, комплексности и стабильности правового регулирования.
В 2020 году планируется подготовить 30 проектов законов. В их числе как принципиально новые законы (например, проекты законов «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь», «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования», «О саморегулируемых организациях», «О лицензировании», «О волонтерской деятельности»), так и направленные на системную актуализацию действующих законов, в том числе с учетом практики их применения.
В 2020 году также запланирована разработка концепций законов «О страховой деятельности», «Об объединениях нанимателей», «О доступе к информации о деятельности судов общей юрисдикции», «Об информации, информатизации и защите информации».
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