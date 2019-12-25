Министерство здравоохранения определило порядок использования семейного капитала на получение медицинской помощи. Соответствующее постановление Минздрава №115 от 9 декабря 2019 г. опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению, единовременная государственная поддержка, предоставляемая в форме безналичных денежных средств, может быть использована в Беларуси в полном объеме либо по частям в безналичном порядке:

досрочно на получение платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения (независимо от времени, прошедшего с даты назначения семейного капитала), указанных в абзацах пятом и шестом части третьей пункта 2 Положения о единовременном предоставлении семьям безналичных денежных средств при рождении (усыновлении, удочерении) в 2015-2019 годах третьего или последующих детей, утвержденного указом №572от 9 декабря 2014 г., абзацах пятом и шестом части третьей пункта 2 Положения о предоставлении семейного капитала, утвержденного указом №345 от 18 сентября 2019 г.;

после истечения 18 лет с даты рождения ребенка, в связи с рождением (усыновлением, удочерением) которого семья приобрела право на назначение семейного капитала, на получение медицинской помощи в соответствии с пунктом 17 Положения.

Необходимость в получении платных медицинских услуг при досрочном распоряжении средствами семейного капитала подтверждается заключением врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения о нуждаемости в получении платных медицинских услуг;

Для заключения договора возмездного оказания услуг граждане (представители, законные представители), в отношении которых принято решение о распоряжении (досрочном распоряжении) средствами семейного капитала, обращаются в организацию здравоохранения, в которой им будут оказываться платные медицинские услуги, и предоставляют:

копию решения (выписку из решения) о распоряжении (досрочном распоряжении) средствами семейного капитала, принятого местным исполнительным и распорядительным органом;

заключение ВКК при досрочном использовании средств семейного капитала;

иные документы, необходимые для заключения договора.

Организация здравоохранения на основании представленных документов заключает договор с гражданином (представителем, законным представителем).

Для использования средств семейного капитала (в том числе досрочно) на получение платных медицинских услуг граждане (представители, законные представители) обращаются в подразделения ОАО «АСБ «Беларусбанк», осуществляющие операции по вкладам (депозитам) «Семейный капитал», с заявлениями о распоряжении средствами семейного капитала на получение платных медицинских услуг по форме согласно приложению и представляют следующие документы: документ, удостоверяющий личность; документ, подтверждающий полномочия представителя или законного представителя; копию решения (выписку из решения) о распоряжении (досрочном распоряжении) средствами семейного капитала, принятого местным исполнительным и распорядительным органом; договор.

ОАО «АСБ Беларусбанк» перечисляет денежные средства на счет организации здравоохранения в порядке, установленном Положением;

После перечисления банком средств организация здравоохранения: обеспечивает своевременное и качественное оказание платных медицинских услуг в соответствии с условиями договора; возвращает в Беларусбанк неиспользованные деньги, перечисленные на получение гражданином (членом (членами) семьи) платных медицинских услуг, в порядке, установленном Положением, в течение трех рабочих дней с момента подписания документа, удостоверяющего приемку выполненных работ; выполняет иные обязанности, предусмотренные договором.

Признаны утратившими силу: постановление Министерства здравоохранения №24 от 6 марта 2015 г. «О некоторых вопросах оказания организациями здравоохранения платных медицинских услуг, получаемых членом (членами) семьи при досрочном использовании средств семейного капитала»; постановление Министерства здравоохранения №62 от 28 апреля 2015 г. «О некоторых вопросах использования средств семейного капитала на получение услуг в сфере здравоохранения».

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.