Совет министров 20 декабря принял постановление №882 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь» с целью реализации норм закона №219-З от 18 июля 2019 г. «Об изменении законов», которым внесены изменения в Трудовой кодекс.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, по вопросам контрактной формы найма внесены изменения в следующие постановления Совета министров:

№1180 от 2 августа 1999 г. «Об утверждении Примерной формы контракта нанимателя с работником»;

№1055 от 5 августа 2002 г. «Об утверждении Примерной формы контракта руководителя государственного органа (организации) с лицом, назначаемым на должность и освобождаемым от должности Президентом Республики Беларусь»;

№1271 от 7 октября 2003 г. «Об утверждении Положения о порядке и условиях заключения контрактов с государственными служащими и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь»;

№604 от 15 мая 2007 г. «О заключении контрактов с руководителями государственных организаций»;

№344 от 6 мая 2013 г. «Об утверждении примерных форм контрактов».

Кроме того, постановлением признается утратившим силу постановление Совета министров №1476 от 25 сентября 1999 г. «Об утверждении Положения о порядке и условиях заключения контрактов нанимателей с работниками», поскольку его положения отражены в новой главе 181 Трудового кодекса, регулирующей труд работников, с которыми заключены контракты.

Постановлением, прежде всего, скорректированы примерные формы контрактов с учетом норм статьи 2612 Трудового кодекса, определивших сведения и условия, которые в качестве обязательных должны содержаться в контрактах.

Из примерных форм контрактов исключены условия о полной материальной ответственности работников, а также дополнительные основания увольнения, которые ранее предусматривались для работников, с которыми заключены контракты (подпункт 2.10 пункта 2 декрета №29 от 26 июля 1999 г. «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины».

В соответствии с декретом №5 от 15 декабря 2014 г. «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций» дополнительные основания увольнения работников, с которыми заключены контракты, получили свое распространение и в отношении работников, работающих по иным видам трудовых договоров, в связи с чем перестали являться особенностью контрактной формы найма.

Установлен общий срок выплаты среднего заработка за время трудового отпуска не позднее чем за два дня до начала отпуска (статья 176 Трудового кодекса).

Также скорректированы нормы об обязанности нанимателя ознакомить работника под подспись с оформленными изменениями в трудовых обязанностях, а также создавать условия для ознакомления работника с локальными правовыми актами, затрагивающими его права и обязанности (пункт 10 части первой статьи 55 Трудового кодекса).

Реализованы нормы части пятой статьи 2615 Трудового кодекса об установлении единой для всех работников минимальной компенсации при досрочном расторжении контракта в связи с нарушением нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, контракта – в размере трех среднемесячных заработков.

В соответствии со статьей 16 закона №305-З от 15 июля 2015 г. «О борьбе с коррупцией» государственное должностное лицо дает обязательство по соблюдению ограничений, установленных статьями 17-20 закона о борьбе с коррупцией, которое оформляется в письменной форме.

Неподписание такого обязательства имеет правовые последствия в виде отказа в регистрации в качестве кандидата на должность государственного должностного лица, в назначении на должность государственного должностного лица либо освобождения государственного должностного лица от занимаемой должности служащего.

С учетом наличия требований по подписанию письменной формы обязательства и правовых последствий за его неподписание из постановлений №1055, №1271, №604 и №344 исключен перечень ограничений, предусмотренный законом о борьбе с коррупцией.

Кроме того, постановления №1180, №1055, №1271, №604 и №344 приведены в соответствие со статьей 33 закона от 19 июля 2010 г. №170-З «О государственных секретах», которой определено, что обязанность граждан, которым для исполнения их обязанностей по месту работы (службы) необходим допуск к государственным секретам, соблюдать требования законодательства о государственных секретах указывается в трудовом договоре (контракте).

Требуемое количество корректировок в примерные формы контрактов с руководителем государственного органа (организации) с лицом, назначаемым на должность и освобождаемым от должности президентом Беларуси (постановление № 055), с госслужащим (постановление №1271), с временным и антикризисным управляющими (постановление №344), с учетом нормотворческих требований, позволили внести в них точечные изменения.

Согласно части четвертой статьи 2612 Трудового кодекса примерная форма контракта утверждается правительством Беларуси.

С учетом этого постановлением также предусмотрено утверждение примерной формы контракта с руководителем государственной организации (приложение к постановлению №604).

Так, с целью обеспечения комплексного подхода к регулированию вопроса о заключении контрактов с руководителями государственных организаций, постановление №604 дополняется соответствующей примерной формой контракта. В связи с чем, постановление Министерства труда и социальной защиты №87 от 22 июня 2007 г. «Об установлении примерной формы контракта с руководителем государственной организации и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов» будет признано утратившим силу с 28 января 2020 года.

Кроме того, в постановление №604 вносятся технические корректировки в целях приведения его терминологии в соответствие с указом №169 от 10 мая 2019 г. «О распоряжении государственным имуществом». В частности, термины «неиспользуемое государственное имущество» и «неиспользуемые объекты недвижимости» заменяются соответственно терминами «неиспользуемое и неэффективно используемое государственное имущество» и неиспользуемые и неэффективно используемые объекты недвижимости».

Для целостности и доступности восприятия примерная форма контракта нанимателя с работником (постановление №1180) изложена в новой редакции.

В вышеуказанные постановления и примерные формы контрактов также внесены иные изменения, которые носят терминологический и редакционно-технический характер.

Изменения, которые внесены в примерные формы контрактов, вступят в силу 28 января 2020 года.

Согласно части четвертой статьи 19 Трудового кодекса в случае изменения законодательства о труде условия трудового договора должны быть приведены в соответствие с законодательством о труде. В связи с этим в данном случае статья 32 Трудового кодекса не применяется.

Внесение изменений в контракты осуществляется путем оформления дополнительного соглашения о внесении изменений в заключенные с работниками контракты путем их изложения в новой редакции.

Данное мероприятие не является заключением нового контракта и, соответственно, не влечет изменения сроков его действия.

Следует отметить, что согласно изменениям, внесенным в часть первую статьи 18 Трудового кодекса, каждая страница трудового договора и приложений к нему нумеруется и подписывается работником и нанимателем либо уполномоченным им должностным лицом.

Данные нормы позволят исключить споры о подлинности содержания контракта и всех его условий, которые содержатся на каждой странице контракта.

Подписание самого контракта с работником будет осуществляться в прежнем порядке, установленном в организации. При этом на подписание каждой страницы контракта и приложений к нему, т.е. на совершение действий технического характера, может быть уполномочено иное должностное лицо нанимателя путем издания соответствующего приказа нанимателя.

Таким образом, контракт с работником может быть подписан непосредственно нанимателем (руководителем организации), а каждая страница контракта, к примеру, уполномоченным в установленном порядке работником кадровой службы.