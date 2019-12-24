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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ БУДУТ СОЗДАНЫ БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
09:36 26.12.2019

Александр Лукашенко подписал указ №475 «Об обеспечении деятельности бюджетных организаций».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документ направлен на создание (в пределах штатной численности работников и на базе действующих при исполкомах вспомогательных подразделений) финансируемых из бюджета организаций, деятельность которых будет осуществляться в форме центров.

Правом создания таких центров наделены исполкомы областного и базового уровней.

Определены задачи, полномочия и виды деятельности этих центров, а также условия оплаты труда их работников.

Данные центры будут заняты обслуживанием (обеспечением деятельности) на безвозмездной основе учреждений здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры и иных организаций, финансируемых из соответствующего местного бюджета, а также структурных подразделений исполкомов (местных администраций районов в городах), исполкомов первичного территориального уровня (сельсоветов, поселков).

В частности, осуществлять деятельность, связанную с ведением бухгалтерского и финансового учета, ремонтом и техническим обслуживанием государственного имущества, эксплуатацией автоматизированных информационных систем, автомобильными перевозками, реализацией мероприятий по охране труда и пожарной безопасности, хранением архивных документов, инвентаря, оборудования и иного имущества.

Указ позволит сохранить имеющийся кадровый потенциал и будет способствовать более качественному регулированию отношений, связанных с передачей бюджетными организациями отдельных неосновных функций специализированным центрам. Более того, позволит этим учреждениям (организациям) сконцентрироваться на приоритетном решении стоящих перед ними задач.
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