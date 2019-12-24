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ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ СЕГМЕНТЕ БЕЛАРУСИ
13:14 24.12.2019
Совет министров утвердил Положение о порядке информационного взаимодействия в национальном сегменте Беларуси интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №880 от 20.12.2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, согласно документу, в Беларуси информационное взаимодействие в рамках интегрированной информационной системы ЕАЭС обеспечивается через национальный сегмент, являющийся инфраструктурой такого взаимодействия и позволяющий помимо прочего: подключать информационные ресурсы субъектов информационных отношений к интеграционной платформе интегрированной информационной системы ЕАЭС; передавать через единую точку передачи информации электронные сообщения и электронные документы; реализовывать функции доверенной третьей стороны; осуществлять управление информационными процессами и их мониторинг; выполнять требования по защите передаваемой (получаемой) информации в рамках национального сегмента.
Постановление принято в соответствии с указом №350 от 18 сентября 2019 г. «Об особенностях использования национального сегмента сети Интернет».
Документ вступает в силу после его официального опубликования.
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