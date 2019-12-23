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БЕЛАРУСЬ РАТИФИЦИРОВАЛА КОНВЕНЦИИ МОТ ОБ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОТПУСКАХ И О БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЕ ТРУДА НА ШАХТАХ
15:58 23.12.2019

В Беларуси 16 декабря приняты закон №265-З «О ратификации Конвенции об оплачиваемых отпусках (пересмотренной в 1970 году) Конвенция №132» и закон №264-З «О ратификации Конвенции о безопасности и гигиене труда на шахтах (Конвенция №176)».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, основное требование Конвенции Международной организации труда №132 – минимальная продолжительность ежегодного трудового отпуска должна составлять не менее трех рабочих недель, что соответствует нормам Трудового кодекса Беларуси, которым основной трудовой отпуск установлен на уровне 24 календарных дней.

Кроме того, Конвенция 132 предусматривает такие требования как:

исключение из трудового отпуска праздничных и нерабочих дней;

включение в период работы, за который предоставляется трудовой отпуск, времени отсутствия работника на работе по таким уважительным причинам как болезнь, несчастный случай, отпуск по беременности и родам;

установление одной из частей отпуска в размере не менее двух недель при делении отпуска на части;

запрет на отказ от права на ежегодный оплачиваемый отпуск или же полную его замену компенсацией в денежной или иной форме.

Конвенция №176 устанавливает минимальные требования к обеспечению безопасности, сохранению жизни и здоровья работников, занятых на работах в шахтах.

Главное требование Конвенции №176 – работа по обеспечению безопасных условий труда в шахтах должна проводиться на постоянной системной основе. Должны быть четко определены права и обязанности работодателей, работников, органов надзора и контроля, профсоюзов.

Вопросы, затронутые в этой Конвенции, реализуются в ряде нормативных правовых актов, в том числе в законах «Об охране труда», «О промышленной безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О профессиональных союзах», в указе №510 от 16 октября 2009 г. «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» и других.

Ратификация Конвенций №132 и №176 создаст дополнительные условия для изучения и систематизации принимаемых в республике мер по совершенствованию трудового законодательства, обеспечению безопасного труда на шахтах, расширит возможности технического сотрудничества нашей страны с МОТ, в том числе получения информации о положительном международном опыте.

Беларусь является членом МОТ с 1954 года. В настоящее время Беларусью ратифицирована 51 конвенция МОТ.
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