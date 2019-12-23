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В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНВЕСТПРОГРАММА НА 2020 ГОД
14:27 23.12.2019

Утверждена Государственная инвестиционная программа на 2020 год. Соответствующий указ №468 подписал Александр Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, с учетом инвестиционных возможностей республиканского бюджета программой предусматривается концентрация средств на объектах, вводимых в эксплуатацию в 2020 году, и на переходящих объектах с высокой степенью строительной готовности.

На финансирование 107 объектов, включенных в программу, в 2020 году предполагается направить 581 млн руб., в том числе за счет государственных капитальных вложений – 177 млн руб., средств резервного фонда президента Беларуси – 134 млн руб., средств государственного целевого фонда национального развития – 105 млн руб.

Кроме того, на 2020 год намечено начать финансирование строительства (реконструкции) 27 объектов, в том числе крытой ледовой площадки и автовокзала в Островце, средней школы и общежития Национального детского технопарка, детских дошкольных учреждений в Минской области, храма Александра Невского на Военном кладбище в Минске, центра медицинской реабилитации воинов-интернационалистов в Витебске, моста через реку Западный Буг на автомобильной дороге Р94 Брест – граница Республики Польша (Домачево), 7 жилых домов для семей, воспитывающих детей-сирот.

Всего в 2020 году предполагается ввести в эксплуатацию 48 объектов. Будут построены районная больница, центр творчества молодежи в Островце, школа Национального детского технопарка в Минске, спортивно-культурный центр Белорусского государственного университета культуры и искусств, центр безопасности МЧС в Минске, взрослая и детская поликлиники в Гомеле. Предусматривается завершение реконструкции республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки, Свято-Успенского монастыря в Жировичах Слонимского района и других объектов.
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