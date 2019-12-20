Постановлением Совета министров Беларуси №878 от 19 декабря 2019 г. установлен государственный заказ на поставку (заготовку, сдачу) в 2020 году лома и отходов черных и цветных металлов для государственных (республиканских) нужд.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, государственным заказчиком определено Белорусское государственное объединение по заготовке, переработке и поставке лома и отходов черных и цветных металлов «Белвтормет» и входящие в его состав организации.

Органам государственного управления в двухнедельный срок после вступления в силу документа необходимо довести информацию до соответствующих юридических лиц, у которых во время хозяйственной деятельности образуется металлолом, обеспечить контроль за выполнением заказа.

Координация работы поручена Министерству промышленности. До 20 января 2021 года ему совместно с другими ведомствами необходимо представить в Совет министров аналитические данные о выполнении государственного заказа и предложения о совершенствовании порядка учета, хранения, поставки (заготовки, сдачи), переработки и использования металлолома.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.