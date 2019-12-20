Александр Лукашенко подписал указ №467, в соответствии с которым расширяется перечень задач, выполняемых ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, перечень дополнен такими задачами, как: предоставление кредитов для финансирования мероприятий государственно-частного партнерства, оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства не только в инвестиционных целях, но и для пополнения оборотного капитала, а также финансирование самостоятельно отбираемых проектов. В их число войдут проекты, которые характеризуются высокой капиталоемкостью, длительными сроками окупаемости и не получившие финансирования в коммерческих банках в силу имеющихся ограничений у банков по размеру капитала и наличию долгосрочных ресурсов.

Кроме того, указом предусмотрено снижение минимальной суммы предоставляемого Банком развития экспортного кредита с $1 млн до $200 тыс.

Для наращивания ресурсной базы банка предусмотрено его освобождение от перечисления по результатам работы за 2019-2022 годы части прибыли в бюджет.

Издание указа позволит сформировать условия для эффективного выполнения возложенных на Банк развития задач и его дальнейшего функционирования как национального института развития, сконцентрированного на финансировании крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов.