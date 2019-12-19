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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ УТВЕРДИЛО 14 НОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ
12:15 20.12.2019

Постановлением Минстройархитектуры №69 от 16.12.2019 утверждено 14 строительных норм.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, они касаются вопросов обеспечения безопасности возведения жилых и общественных зданий, в том числе в части проектирования строительных конструкций и воздействия на них. Приняты нормативы по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха, документы, касающиеся устройства кровель, проектирования трамвайных и троллейбусных линий, промышленного транспорта, а также станций технического обслуживания, складов нефти и нефтепродуктов.

На сегодня в Беларуси утверждены 28 строительных норм. До конца года планируется принять еще 5 документов. В настоящее время в действие введены первоочередные нормативы.

Напомним, что Минстройархитектуры в соответствии с директивой №8 проводится работа по реформированию законодательства в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Для перехода к отвечающим современным требованиям нормам проектирования принят указ от 5 июня 2019 года № 217 «О строительных нормах и правилах».

Строительные нормы и правила утверждаются Министерством архитектуры и строительства. Технические нормативные правовые акты (ТНПА) иных государственных органов в части, устанавливающей обязательные требования при проектировании и строительстве объектов, подлежат признанию утратившими силу после введения в действие норм и правил. Для проектной документации, находящейся в стадии разработки, и объектов, строительство которых начато до введения в действие новых ТНПА, предусмотрен переходный период.

Принятие соответствующих международным европейским стандартам документов изменяет подходы к нормированию. Такая система является более прогрессивной и гибкой, значительно упрощает процесс проектирования. Строительные нормы будут исключать конкретные объемно-планировочные конструктивные решения, обязательные предписания, действующие ранее. Документами устанавливаются только обязательные параметры безопасности. Данный принцип дает возможность снятия технических барьеров при продвижении инновационных материалов и технологий, проектных решений.
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