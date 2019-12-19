Александр Лукашенко 16 декабря подписал указ №461, которым внесены изменения в указ №46 от 23 января 2014 года «Об использовании государственными органами и иными государственными организациями телекоммуникационных технологий».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании beCloud, документ уточняет концепцию следующего этапа перехода государственных органов и организаций Беларуси на использование технологий облачных вычислений («Государственное облако»).

Первоначально переход государственного сектора в «облако» осуществлялся на основе указа №46 и включил в себя следующие ключевые этапы:

СООО «Белорусские облачные технологии» (торговая марка beCloud) на базе Республиканского центра обработки данных создало республиканскую платформу (РП) на основе технологий облачных вычислений для дальнейшего размещения программно-технических средств, информационных ресурсов и информационных систем всех государственных органов и иных организаций;

инфраструктурный оператор beCloud запустил первый защищенный облачный сервис Беларуси, аттестованный по требованиям стандартов к комплексным системам защиты информации. Аттестация подтверждает высокие показатели отказоустойчивости, доступности и защиты от внешних угроз для услуг категории IaaS («инфраструктура как сервис») и позволяет размещать информационные системы, обрабатывающие следующие типы данных: общедоступные данные; информацию о частной жизни физического лица и персональные данные; информацию, составляющую коммерческую, профессиональную, банковскую и иную охраняемую законом тайну; информацию из дел об административных правонарушениях, материалов и уголовных дел органов уголовного преследования; врачебную тайну, налоговую тайну, адвокатскую тайну, данные интеллектуальной собственности, коммерческую тайну. Кроме того, пользователям доступны ключевые продукты РП и центра обработки данных – Сolocation, защищенный хостинг, доступ к лицензионному ПО и обновлениям ведущих разработчиков программного обеспечения;

более 400 госорганов и организаций уже осуществили поэтапный переход на использование РП. Среди них – Министерство по налогам и сборам, Министерство здравоохранения, Министерство финансов, Минский городской исполнительный комитет, Министерство юстиции, Министерство труда и социальной защиты населения, Государственный комитет по имуществу, Государственный комитет по стандартизации, Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты и другие.

В указе №461 уточнена концепция перехода государственных органов и организаций на РП. Концепция учитывает положительный международный опыт, а также практику взаимодействия beCloud с государственными органами и организациями по размещению их информационных систем на ресурсах Республиканского центра обработки данных. Фактически, со вступлением указа в силу начинается следующий, более интенсивный и четко планируемый, этап перехода государственного сектора на РП.

«Работа с государственным сектором является приоритетным направлением деятельности нашей компании в соответствии с задачами, поставленными Президентом Беларуси. Основой цифровой трансформации данного сектора выступают облачные решения. На сегодня «Государственное облако» используют уже более 400 организаций. По их опыту мы видим, что РП значительно повышает уровень надежности и безопасности работы информационных систем наших государственных заказчиков, позволяет экономить расходы на информационные технологии, избегать вероятных рисков. С 2020 года мы ожидаем еще более массовый переход организаций на Республиканскую облачную платформу, законодательные изменения способствуют процессу цифровой трансформации. В связи с этим, уже в середине 2020 года будет введен в эксплуатацию второй модуль Республиканского центра обработки данных, что вдвое увеличит текущую мощность», – отметил генеральный директор СООО «Белорусские облачные технологии» Олег Седельник.

Реализация указа №461 будет состоять из двух этапов.

В частности, до 1 мая 2020 года Совет министров Беларуси по согласованию с Оперативно-аналитическим центром при президенте Беларуси утвердит Методику оценки и принятия решения о целесообразности размещения программно-технических средств, информационных систем (ресурсов) государственных организаций на ресурсах РЦОД и/или республиканской платформы.

До 1 июля ежегодно Совет министров по согласованию с beCloud утверждает планы-графики поэтапного перехода государственных организаций на использование технологий облачных вычислений.

Реализация заложенной в указе №461 концепции позволит повысить эффективность деятельности государственных органов и организаций за счет обеспечения их надежной и производительной информационно-телекоммуникационной инфраструктурой; усилить уровень информационной защиты в государственных информационных системах, обеспечить защиту персональных данных граждан Республики Беларусь; реализовать потенциал сокращения бюджетных затрат на основе централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в сфере информационно-коммуникационных технологий.