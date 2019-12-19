Утверждены новые тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования во внутриреспубликанском сообщении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях увеличены на 10 копеек, на региональных и межрегиональных линиях повысятся в среднем на 5% в сравнении с действующим уровнем тарифов.

Так, например, стоимость проезда пассажиров поездами городских линий в пределах одного тарифного пояса по направлению Минск-Пассажирский-Беларусь увеличится на 10 копеек, в пределах двух тарифных поясов по одному направлению Минск- Пассажирский-Смолевичи при проезде через Городище – на 10 копеек; региональных линий экономкласса по направлению Минск-Пассажирский-Руденск – на 5 копеек, Минск-Пассажирский-Смолевичи – на 4 копейки, Минск-Пассажирский-Беларусь – на 3 копейки; региональных линий бизнес-класса по направлению Минск-Пассажирский-Бобруйск – на 32 копейки, Минск-Пассажирский-Орша – на 39 копеек.

Постановлением также предусмотрено повышение тарифов на перевозку багажа и грузобагажа в среднем на 5%.

На сегодня уровень возмещения населением затрат на оказание внутриреспубликанских пассажирских перевозок железнодорожным транспортом не достигает 20%. Бюджетное субсидирование в республике на эти услуги не осуществляется.

Таким образом, решение о пересмотре тарифов принято в рамках запланированных на 2019 год параметрах в целях поддержания уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом.