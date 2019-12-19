|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ТАРИФЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ В БЕЛАРУСИ ПОВЫШАЮТСЯ
13:52 19.12.2019
Утверждены новые тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования во внутриреспубликанском сообщении.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях увеличены на 10 копеек, на региональных и межрегиональных линиях повысятся в среднем на 5% в сравнении с действующим уровнем тарифов.
Так, например, стоимость проезда пассажиров поездами городских линий в пределах одного тарифного пояса по направлению Минск-Пассажирский-Беларусь увеличится на 10 копеек, в пределах двух тарифных поясов по одному направлению Минск- Пассажирский-Смолевичи при проезде через Городище – на 10 копеек; региональных линий экономкласса по направлению Минск-Пассажирский-Руденск – на 5 копеек, Минск-Пассажирский-Смолевичи – на 4 копейки, Минск-Пассажирский-Беларусь – на 3 копейки; региональных линий бизнес-класса по направлению Минск-Пассажирский-Бобруйск – на 32 копейки, Минск-Пассажирский-Орша – на 39 копеек.
Постановлением также предусмотрено повышение тарифов на перевозку багажа и грузобагажа в среднем на 5%.
На сегодня уровень возмещения населением затрат на оказание внутриреспубликанских пассажирских перевозок железнодорожным транспортом не достигает 20%. Бюджетное субсидирование в республике на эти услуги не осуществляется.
Таким образом, решение о пересмотре тарифов принято в рамках запланированных на 2019 год параметрах в целях поддержания уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.12.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 19.12.2019
Курсы в банках
на 19.12.2019
Конвертация в банках
на 19.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте