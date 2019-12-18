На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров Республики Беларусь, предметом правового регулирования которого является порядок выдачи комплексных природоохранных разрешений, права и обязанности природопользователей и общественности в данной области отношений, и иные аспекты выдачи комплексных природоохранных разрешений.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 18 по 27 декабря 2019 года включительно на электронный адрес: .