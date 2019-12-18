Постановлением Совмина № 872 от 18 декабря 2019 г. утвержден окончательный перенос рабочих дней в 2020 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в 2020 году предусматривается перенос рабочего дня с 6 января (понедельник) на 4 января (суббота) вместо ранее запланированного на этот день переноса рабочего дня 2 января.

Напомним 17 декабря Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому 2 января закреплен как нерабочий праздничный день, без необходимости его отработки.