В Беларуси повысились цены на некоторые услуги железнодорожных и автовокзалов. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли №94 от 6 декабря 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, постановление предусматривает:

1. дополнение перечня услуг транспортных автомобильных терминалов услугами, оказываемыми автомобильному перевозчику, и установление предельных максимальных тарифов на услуги:

по предоставлению места для остановки автобуса в целях посадки-высадки пассажиров в зависимости от разновидности пассажирского терминала и вида внутриреспубликанской автомобильной перевозки пассажиров в регулярном сообщении;

по реализации билетов, багажных квитанций;

Введение государственного ценового регулирования услуг транспортных автомобильных терминалов, оказываемых автомобильному перевозчику, обусловлено следующим.

В соответствии с законодательством услуги транспортных терминалов признаются сферой естественной монополии. Кроме того, в настоящее время услуги по автомобильной перевозке пассажиров могут предлагать только автомобильные перевозчики, заключившие с владельцем пассажирского терминала договор на использование пассажирского терминала, а также автомобильный перевозчик, являющийся владельцем пассажирского терминала.

Таким образом, в целях недопущения злоупотребления транспортными автомобильными терминалами своим доминирующим положением и установления единых подходов ценообразования и равных условий деятельности для всех автомобильных перевозчиков принято данное решение.

2. отмену государственного ценового регулирования услуг, оказываемых пассажиру:

транспортным железнодорожным терминалом: «заказ и оформление проездного документа (билета) через глобальную компьютерную сеть Интернет по банковским платежным карточкам»;

транспортным автомобильным терминалом:

«предварительная продажа билета на проезд в автобусах при пригородных и междугородных автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении»;

«предварительная продажа билета на проезд в автобусах, отправляющихся с других автомобильных пассажирских терминалов, при пригородных и междугородных автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении».

Таким образом, при покупке проездных документов (билетов) дополненные платежи не предусматриваются.

На протяжении ряда последних лет сложилась ситуация, при которой деятельность транспортных терминалов является убыточной. В этой связи в целях повышения окупаемости и сокращения убыточности услуг транспортных автомобильных и железнодорожных терминалов постановлением МАРТ №94 также предусмотрено:

увеличение тарифа на услугу автомобильного транспортного терминала, оказываемую пассажирам, «бронирование места для проезда в автобусах при пригородных и междугородных автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении» на 4 копейки;

увеличение тарифов на услуги транспортных железнодорожных терминалов, оказываемые пассажирам, на 5-20 копеек, в том числе на основную услугу «оформление проездных документов (билетов) на проезд в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий «туда», «обратно» и (или) от другой станции» на 15 копеек.

«Одновременно отмечаем, что принятое комплексное решение об отмене государственного ценового регулирования услуги, оказываемой транспортным железнодорожным терминалом пассажирам, «заказ и оформление проездного документа (билета) через глобальную компьютерную сеть Интернет по банковским платежным карточкам» и увеличение тарифов на услуги транспортных железнодорожных терминалов, оказываемые пассажирам, принято в целях стимулирования электронных продаж и сокращения затрат, связанных с работой билетных кассиров», – подчеркнули в МАРТ.