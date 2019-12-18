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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ ПЛАНИРУЕТСЯ СОКРАТИТЬ ОЧЕРЕДИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В МИНСКЕ
14:08 18.12.2019
Александр Лукашенко подписал указ № 465 "О мерах по обеспечению жилыми помещениями многодетных семей в Минске".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документ направлен на сокращение в течение двух лет очереди многодетных семей в Минске и выполнение требования о направлении с 2021 года таких семей на строительство жилья в течение одного года с даты их постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.
В соответствии с указом в 2020-2021 годах для многодетных семей, состоящих на таком учете, предусматривается строительство одноквартирных, блокированных жилых домов на перспективных площадках в микрорайонах Сокол, Чижовка, в жилом районе вблизи деревни Зацень. Документом также предусмотрена продажа жилых помещений во введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домах ГПО "Минскстрой", продажа 300 квартир из числа переданных застройщиками в коммунальную собственность Минска в счет усредненного показателя сноса, а также построенных Минским горисполкомом для отселения граждан из ветхих и аварийных домов.
В соответствии с документом возможно также оказание государственной поддержки при строительстве жилых помещений в многоквартирных жилых домах, возводимых по индивидуальным проектам (улучшенных потребительских качеств). Предоставляться она будет только на строительство жилья, возводимого с применением проектов (серий) экономичных жилых домов типовых потребительских качеств.
В настоящее время на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в столице состоят 5847 многодетных семей, в том числе 1811 семей - более трех лет.
С 2022 года направление многодетных семей в Минске на строительство жилых помещений в течение одного года будет осуществляться в рамках действующего законодательства, предусматривающего единый порядок для всех регионов страны.
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