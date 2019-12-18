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МИНЧАНЕ СМОГУТ СТРОИТЬ ЖИЛЬЕ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ ВО ВСЕХ ГОРОДАХ-СПУТНИКАХ - УКАЗ
12:58 18.12.2019

Александр Лукашенко подписал указ № 466 "О строительстве жилых домов в городах-спутниках Минска".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в соответствии с документом устанавливается порядок строительства жилья в городах-спутниках Минска для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в столице.

Согласно указу № 103 от 15 марта 2019 года, в городе-спутнике Смолевичи в порядке эксперимента начато строительство жилого дома для минчан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Суть эксперимента заключалась в том, что этим гражданам независимо от даты их постановки на учет нуждающихся предоставлена государственная поддержка в виде субсидий, предусмотренных указом от 6 июля 2017 года № 240. В процессе формирования списка дольщиков этого жилого дома минчане проявили большой интерес к строительству жилья на названных условиях.

Указ предусматривает, что условия строительства жилого дома в Смолевичах, предусмотренные Указом № 103, распространяются и на строительство жилья в других городах-спутниках Минска: Дзержинске, Заславле, Логойске, Фаниполе, Руденске.

В частности, устанавливается, что строительство жилых домов осуществляется долевым способом с включением их в график финансирования жилых домов по Минской области, которые возводятся с государственной поддержкой. Формирование списка дольщиков из обратившихся граждан производится с учетом даты их постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Независимо от даты постановки на учет дольщикам предоставляется государственная поддержка при строительстве этого жилья. Граждане, построившие квартиры в городах-спутниках, снимаются с учета нуждающихся в Минске.

Жители столичных городов-спутников, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, также смогут построить квартиры в таких домах на аналогичных условиях.
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