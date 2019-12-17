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В БЕЛАРУСИ 2 ЯНВАРЯ БУДЕТ НЕРАБОЧИМ ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЕМ
09:53 18.12.2019
В Беларуси 2 января будет нерабочим праздничным днем. Соответствующий указ подписал 17 декабря Александр Лукашенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в соответствии с указом предусматривается закрепление на постоянной основе в качестве нерабочего праздничного дня 2 января без необходимости его отработки.
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