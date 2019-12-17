Подведены итоги публичного обсуждения проекта Закона «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования», направленного на оптимизацию ряда требований, предъявляемых при создании и ликвидации бизнеса, максимальное использование информационного обмена между государственными органами.

Организатор общественного обсуждения – Министерство юстиции Республики Беларусь.

Публичное обсуждение проекта проходило на Правовом форуме Беларуси с 21 ноября по 6 декабря 2019 г. Любое лицо могло направить свои предложения и замечания.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект нашел широкий отклик среди граждан и юридического сообщества. В частности, по проекту поступили замечания и предложения от 30 участников общественного обсуждения, среди которых 6 команд юридических факультетов высших учебных заведений страны (Академии МВД, Академии управления при президенте, Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, Белорусского государственного университета).

Необходимо отметить, что отдельные предложения и замечания выходят за рамки предмета правового регулирования проекта: государственная регистрация учреждения как имущественного комплекса; содержание учредительных документов юридических лиц; последствия непостановки субъектов хозяйствования на учет в соответствующих государственных органах (организации).

Наличие ряда замечаний и предложений объясняется тем, что проект подготовлен с учетом проекта Закона «Об изменении кодексов», предусматривающего в том числе корректировку Гражданского кодекса Республики Беларусь (проект ГК), текст которого не может быть размещен вместе с текстом рассматриваемого проекта.

В частности, некоторыми участниками высказаны сомнения в целесообразности отмены процедуры согласования наименования юридического лица и установления дополнительного основания для неосуществления государственной регистрации в случае несоответствия наименования требованиям законодательных актов.

Вместе с тем проектом ГК предлагается установить перечень требований к наименованиям юридических лиц в статье 50 ГК, значительно сократив его по сравнению с действующим. Это позволит усовершенствовать предварительную проверку наименования юридического лица, размещенную на веб-портале Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР), и в целом упростит выбор наименования юридического лица.

Проект ГК также предусматривает процедуру уведомления регистрирующего органа и кредиторов о начале процедуры реорганизации юридического лица (за исключением реорганизации в форме преобразования), в связи с чем проект регламентирует порядок направления указанного уведомления и действия регистрирующего органа по внесению соответствующей информации в ЕГР.

В части совершенствования порядка предоставления информации из ЕГР отмечаем, что статья 12 проекта дополнена положениями о возможности получения информации из ЕГР в электронном виде, которая существует и в настоящее время. Наряду с названными способами получения информации проектом вводится дополнительная возможность получения информации за плату на основании заключенных с Министерством юстиции договоров (это может быть дистанционный доступ к ЕГР в форме информационных сообщений, абонентского обслуживания и т.д.).

Кроме того, разработанным проектом указа «О налогообложении» предусматривается сокращение в 2 раза размера государственной пошлины, взимаемой за электронную выписку, предоставляемую в течение 1 минуты.

При этом необходимо отметить, что веб-портал ЕГР удобен в использовании и адаптирован под людей с ограниченными возможностями (с 2018 года функционирует версия для слабовидящих, а в 2020 году планируется разработка мобильной версии портала).

Пунктом 6 статьи 27 проекта устанавливается новый механизм актуализации сведений, содержащихся в ЕГР, – самостоятельно регистрирующим органом (без участия юридического лица) в случаях, когда юридическое лицо реорганизовано или изменило свое наименование и одновременно является собственником имущества, учредителем (участником) другого юридического лица. В случае реорганизации юридического лица в форме разделения такое внесение информации в ЕГР не может иметь место, поскольку при данной форме реорганизации создается несколько юридических лиц – правопреемников и определение того, кто из правопреемников станет новым участником другого юридического лица (фактически заменит его), без участия этих правопреемников, т.е. регистрирующим органом, невозможно.

Ряд вопросов, поступивших в ходе общественного обсуждения, требует дополнительной проработки с заинтересованными, в том числе: включение в проект порядка электронной государственной регистрации субъектов хозяйствования, а также порядка прекращения деятельности индивидуального предпринимателя; установление возможности размещения юридических лиц иных организационно-правовых форм, помимо частных унитарных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, в жилых помещениях; ведение ЕГР на двух государственных языках.

По результатам проработки поступивших комментариев порядка 40 замечаний и предложений разработчиком проекта учтены. Так, в частности:

уточнена преамбула проекта, а также определения терминов «субъекты хозяйствования» и «государственная регистрация»;

уменьшен срок хранения электронных регистрационных дел субъектов хозяйствования, исключенных из ЕГР (с 75 до 50 лет);

терминологически скорректированы понятия, относящиеся к электронной почте юридического лица, индивидуального предпринимателя (направление, доставка, получение);

установлен срок, в течение которого объявленный уставный фонд, не сформированный в течение двенадцати месяцев с даты государственной регистрации, должен быть уменьшен до фактически сформированного (15 рабочих дней) (статья 17);

срок действия легализованной выписки, представляемой в регистрирующий орган, увеличен с 3 до 6 месяцев (статьи 19 и 20);

норма о документах, представляемых для государственной регистрации, скорректирована в части ее распространения на все виды изменений, вносимых в устав юридического лица (пункт 4 статьи 20);

срок для внесения изменений в устав и представления их для государственной регистрации увеличен до 15 рабочих дней (статьи 19 и 20), а срок для направления уведомлений – до 5 рабочих дней (статьи 22 и 23);

установлена возможность направления уведомлений лицами, действующими по доверенности (статья 22), а также внесено уточнение для представления уведомлений при ликвидации организации (прекращении деятельности индивидуального предпринимателя) (пункт 6 статьи 22);

понятие «отказ в государственной регистрации» исключается ввиду отсутствия оснований для него (пункт 3 статьи 28);

установлен срок хранения документов, свидетельствующих о неосуществлении государственной регистрации (один год), с одновременным уменьшением до одного года срока для обжалования неосуществления государственной регистрации (статья 28).

Министерство юстиции признательно участникам обсуждения за неравнодушие, глубокое изучение вопросов и предложения.