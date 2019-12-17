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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИЗ ОАИС БУДУТ ИМЕТЬ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ
14:17 17.12.2019
Александр Лукашенко 16 декабря подписал указ № 460 "Об общегосударственной автоматизированной информационной системе".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документ направлен на полномасштабную интеграцию государственных информационных ресурсов и выход на качественно новый уровень оказания государственных электронных услуг, в том числе административных процедур.
Указом предусматривается придание юридической силы электронным документам, предоставляемым из ОАИС. Граждане и уполномоченные лица государственных органов (организаций), нотариусы смогут в режиме реального времени получать и обмениваться полной, достоверной юридически значимой информацией.
Благодаря принятию документа обеспечивается выход на новый качественный уровень предоставления информации из государственных информационных ресурсов (систем), создается единая точка оказания услуг по предоставлению информации в электронной форме.
В результате будет обеспечено эффективное использование государственными органами, в том числе судами, организациями и гражданами информации, содержащейся в государственных информационных ресурсах (системах).
Указом утверждается Положение об ОАИС, в котором определяются структура и порядок ее функционирования.
В целях эффективного расходования бюджетных средств за пользование государственными информационными ресурсами и системами, а также обеспечения прозрачности использования данных из информационных ресурсов и систем внесены изменения в указ от 8 ноября 2011 года № 515 "О некоторых вопросах развития информационного общества в Республике Беларусь".
Кроме того, вносятся изменения в состав Совета независимого регулятора в сфере информационно-коммуникационных технологий, уточняются полномочия Совета.
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