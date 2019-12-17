ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.12.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИЗ ОАИС БУДУТ ИМЕТЬ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ
14:17 17.12.2019

Александр Лукашенко 16 декабря подписал указ № 460 "Об общегосударственной автоматизированной информационной системе".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документ направлен на полномасштабную интеграцию государственных информационных ресурсов и выход на качественно новый уровень оказания государственных электронных услуг, в том числе административных процедур.

Указом предусматривается придание юридической силы электронным документам, предоставляемым из ОАИС. Граждане и уполномоченные лица государственных органов (организаций), нотариусы смогут в режиме реального времени получать и обмениваться полной, достоверной юридически значимой информацией.

Благодаря принятию документа обеспечивается выход на новый качественный уровень предоставления информации из государственных информационных ресурсов (систем), создается единая точка оказания услуг по предоставлению информации в электронной форме.

В результате будет обеспечено эффективное использование государственными органами, в том числе судами, организациями и гражданами информации, содержащейся в государственных информационных ресурсах (системах).

Указом утверждается Положение об ОАИС, в котором определяются структура и порядок ее функционирования.

В целях эффективного расходования бюджетных средств за пользование государственными информационными ресурсами и системами, а также обеспечения прозрачности использования данных из информационных ресурсов и систем внесены изменения в указ от 8 ноября 2011 года № 515 "О некоторых вопросах развития информационного общества в Республике Беларусь".

Кроме того, вносятся изменения в состав Совета независимого регулятора в сфере информационно-коммуникационных технологий, уточняются полномочия Совета.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.12.2019
валюта курс
EUR 2.3467
USD 2.1051
RUB 3.3548
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3440 -0.0027
USD 2.1037 -0.0014
RUB 3.3629 +0.0081
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3430 2.3480
USD 2.1040 2.1070
RUB 3.3560 3.2630
подробнее

Конвертация в банках
на 17.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1120 1.1160
EUR/RUB 69.6000 70.0000
USD/RUB 62.5500 62.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте