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УТОЧНЕНА КОНЦЕПЦИЯ ПЕРЕХОДА ГОСОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
11:33 17.12.2019

Александр Лукашенко 16 декабря подписал указ № 461, предусматривающий внесение изменений в указ № 46 "Об использовании государственными органами и иными государственными организациями телекоммуникационных технологий".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, уточняется концепция перехода государственных органов и организаций на использование технологий облачных вычислений, учитывающая положительный международный опыт, а также практику взаимодействия совместного общества с ограниченной ответственностью "Белорусские облачные технологии" (торговая марка beCloud) с государственными органами и организациями по размещению их информационных систем на ресурсах Республиканского центра обработки данных.

На сегодня Республиканский центр обработки данных, созданный в рамках реализуемого инвестиционного проекта в сфере ИКТ, является первым дата-центром в Беларуси, сертифицированным в соответствии с международными стандартами, что свидетельствует о его высокой степени надежности и безопасности.

«Реализация заложенной в указе № 461 концепции позволит повысить эффективность деятельности государственных органов и организаций за счет обеспечения их надежной информационно-телекоммуникационной инфраструктурой; усилить уровень информационной защиты в государственных информационных системах, обеспечить защиту персональных данных граждан Республики Беларусь; повысить эффективность расходов бюджетной системы на информационно-телекоммуникационные услуги», - говорится в комментарии к документу.
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