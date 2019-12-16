Александр Лукашенко 16 декабря подписал указ № 462, которым внесены изменения в указ от 17 июля 2014 года № 347 "О государственной аграрной политике".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, указом закреплен механизм планирования расходов местных бюджетов на реализацию мероприятий в агропромышленном комплексе.

В частности, 50% средств распределяется пропорционально площади земель сельскохозяйственного назначения соответствующей области с учетом их кадастровой оценки; 50% - пропорционально выручке от реализации сельскохозяйственной продукции с учетом ее увеличения на 10% в районах соответствующей области, относящихся к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции.

Также предусматривается возможность финансирования за счет средств республиканского бюджета закупки для учреждений образования сельскохозяйственного профиля образцов современной техники и оборудования, производимых как на территории ЕАЭС, так и за ее пределами; проведения за счет средств местных бюджетов культуртехнических мероприятий на немелиорированных сельскохозяйственных землях.