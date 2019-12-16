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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ЗАКРЕПЛЕН МЕХАНИЗМ ПЛАНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
10:45 17.12.2019
Александр Лукашенко 16 декабря подписал указ № 462, которым внесены изменения в указ от 17 июля 2014 года № 347 "О государственной аграрной политике".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, указом закреплен механизм планирования расходов местных бюджетов на реализацию мероприятий в агропромышленном комплексе.
В частности, 50% средств распределяется пропорционально площади земель сельскохозяйственного назначения соответствующей области с учетом их кадастровой оценки; 50% - пропорционально выручке от реализации сельскохозяйственной продукции с учетом ее увеличения на 10% в районах соответствующей области, относящихся к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции.
Также предусматривается возможность финансирования за счет средств республиканского бюджета закупки для учреждений образования сельскохозяйственного профиля образцов современной техники и оборудования, производимых как на территории ЕАЭС, так и за ее пределами; проведения за счет средств местных бюджетов культуртехнических мероприятий на немелиорированных сельскохозяйственных землях.
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