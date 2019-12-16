Александр Лукашенко подписал закон, которым внесены изменения в Закон «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь».

Как прокомментировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе УИОС МВД, принятие документа направлено на совершенствование законодательства о правовом положении иностранцев с учетом правоприменительной практики государственных органов и необходимости развития туристической, инвестиционной и образовательной привлекательности Беларуси.

К примеру, новый закон освобождает от регистрации иностранцев, прибывших в республику на срок до десяти суток. То есть иностранцы, оформившие проживание в гостиницах, санаторно-курортных и оздоровительных организациях, отнесены к категории временно пребывающих в нашей республике и не подлежат регистрации независимо от цели их въезда в республику (туризм, деловая или частная поездка).

То есть иностранцы, оформившие проживание в гостиницах, санаторно-курортных и оздоровительных организациях, отнесены к категории временно пребывающих в нашей республике и не подлежат регистрации независимо от цели их въезда в республику (туризм, деловая или частная поездка).

Такое решение принято для развития туристической и инвестиционной привлекательности страны, упрощения деловых и частных контактов.

Расширен перечень оснований получения разрешения на временное проживание иностранцам, прибывающим в страну для обучения. Данное изменение позволит увеличить возможность учреждений образования по привлечению на обучение в Беларусь иностранцев.

С целью создания благоприятных условий для выезда и пребывания в Беларуси высококвалифицированных иностранных работников выдавать им разрешение на временное проживание теперь будут сроком до двух лет (для других категорий – до одного года). При этом снижен с 7 лет до 3 ценз временного проживания таких иностранцев для последующего получения разрешения на постоянное проживание. Для иных иностранцев ценз оседлости в Беларуси снижен до 5 лет.

Расширен понятийный аппарат законодательства о правовом положении иностранцев и скорректированы уже имеющиеся понятия. Дополняются основания приостановления и прекращения высылки иностранцев из Республики Беларусь с учетом имеющейся практики.

Закон содержит также ряд норм, направленных на защиту нарушенных прав путем подачи жалоб на административные решения и иные решения, действия (бездействие) государственных органов Республики Беларусь, связанных с исполнением Закона и оптимизацией сроков рассмотрения таких жалоб.

Подразделения по гражданству и миграции территориальных органов внутренних дел наделяются полномочиями на принятие решений по административным процедурам, что существенно оптимизирует их выполнение, исключит факты волокиты и нарушение сроков исполнения административных процедур.

Законодательные изменения направлены также на корректировку оснований отказа в выдаче визы для въезда или во въезде в республику, а также на реализацию права иностранцев на надлежащее информирование о таких ограничениях. Определяется конкретный механизм получения иностранцами и их представителями информации о включении в список лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен. Это будет возможно сделать бесплатно по их письменным запросам или через официальный сайт Министерства внутренних дел.