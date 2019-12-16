В Беларуси с 1 января 2020 г. в соответствии с указом №27 от 18 января 2019 г. «Об оплате труда работников бюджетных организаций» изменяется система оплаты труда работников бюджетной сферы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, данные изменения не коснутся размеров заработной платы на момент введения новых условий оплаты труда.

Пунктом 12 указа определено, что при введении новой системы оплаты труда не допускается снижение размеров начисленной зарплаты (без премии) работников бюджетных организаций, действовавших на момент введения новых условий оплаты труда.

Данная норма является обязательной для исполнения руководителями организаций при формировании с 1 января 2020 года размеров оплаты труда работников.

В чем заключаются данные изменения:

1) Оплата труда будет производиться на основе тарифной системы, включающей в себя базовую ставку и 18-разрядную тарифную сетку.

2) Упрощается структура заработной платы. Зарплата работников будет включать:

оклад;

стимулирующие (надбавки, премии) и компенсирующие (доплаты) выплаты, а именно:

надбавки и доплаты, предусмотренные законодательными актами и постановлениями Совета министров Беларуси (например, надбавки за работу на условиях контрактной формы найма, за ученую степень и ученое звание, доплаты за работу в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные, выходные дни, за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и др.);

надбавку за стаж работы в бюджетных организациях в следующих размерах от базовой ставки при стаже работы: до 5 лет – 10%; от 5 до 10 лет – 15%; от 10 до 15 лет – 20%; от 15 лет и выше – 30%;

премию.

Указом также предусмотрены:

единовременная выплата на оздоровление, которая выплачивается работнику, как правило, при уходе в трудовой отпуск из расчета 0,5 оклада;

оказание материальной помощи в связи с непредвиденными материальными затруднениями.

При этом конкретные размеры, а также порядок и условия выплаты премии и материальной помощи будут определяться положениями, утверждаемыми руководителями бюджетных организаций.

Для этих целей в соответствии с Указом формируется объем средств:

на выплату премии – в размере 5% от суммы окладов работников организации;

на оказание материальной помощи – в размере 0,3 среднемесячной суммы окладов работников организации.

3) Расширяются права руководителей государственных органов и бюджетных организаций по установлению надбавок и доплат работникам с учетом отраслевой специфики и результатов труда в пределах средств, выделенных из бюджета на оплату труда работников, а также средств, полученных от осуществления приносящей доходы деятельности, и из иных источников, не запрещенных законодательством.

Таким образом, с 1 января 2020 года с целью упрощения расчета зарплаты:

из состава зарплаты исключены различного вида коэффициенты и повышения;

сокращено количество компенсирующих и стимулирующих выплат по сравнению с действующими условиями оплаты труда путем объединения нескольких выплат в одну.

Количество стимулирующих и компенсирующих выплат в 2020 году по сравнению с 2019 годом сокращено более чем в 3 раза.

Возможное снижение у работников некоторых размеров стимулирующих и компенсирующих выплат (например, надбавка за стаж работы в бюджетных организациях) должно быть компенсировано путем установления им выплат, конкретные размеры которых определяет руководитель организации.

Определяя размер этих выплат, руководитель организации должен соблюдать норму пункта 12 указа.

Следовательно, с учетом предоставленных руководителю бюджетной организации прав по установлению размеров стимулирующих и компенсирующих выплат, он не может допустить снижение с 1 января 2020 г. размеров зарплаты (без премии) работников бюджетных организаций.

Для целей сопоставления зарплаты работников бюджетных организаций (в действующий условиях декабря 2019 г.) учитывается зарплата, начисленная работнику в соответствии с условиями оплаты труда, предусмотренными трудовым договором (контрактом) за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени. Так, в начисленную зарплату включаются следующие виды выплат:

тарифная ставка, тарифный оклад;

повышения тарифной ставки, тарифного оклада;

надбавки и доплаты в размерах, установленных законодательством (нанимателем), кроме доплат за работу в ночное время, за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания (увеличение объема выполняемых работ) или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, за работу в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные и выходные дни;

премия в усредненных размерах, установленных законодательством для данного вида бюджетных организаций (например, 20% от суммы выплат, включаемых в расчет планового фонда зарплаты).

Таким образом, зарплата работника, рассчитанная за январь 2020 г. по новым условиям оплаты труда с учетом премии в размере 5% оклада работника, не может быть ниже зарплаты работника, рассчитанной по вышеприведенному порядку.

С учетом сложившейся практики бюджетными организациями ежегодно в декабре выплачивается премия в увеличенном размере за счет накопленной экономии фонда оплаты труда.

Таким образом, зарплата работника за декабрь складывается в среднем на 12% выше, чем зарплата за январь следующего года.

Поэтому сопоставление зарплаты в новых условиях (январь 2020 года) производится с зарплатой в действующих условиях (декабрь 2019 года) с учетом усредненной премии.