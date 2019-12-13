Правительство предоставит в 2019 году ОАО ”Сберегательный банк Беларусбанк“ гарантию в погашении остатка основного долга по кредиту, выданному ОАО ”Завод горного воска“. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 858 от 12 декабря 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, кредит выдан ОАО ”Завод горного воска“ для реализации инвестиционного проекта ”Строительство производства высокоочищенного парафина, масел, смазок, СОЖ, модельных составов с реконструкцией энергетического комплекса“.

Согласно документу, плата за предоставление гарантий правительства производится единовременно в размере 1% от суммы кредита.